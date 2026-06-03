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Путин отметил решительные действия 19-го гвардейского полка РХБЗ в СВО - РИА Новости, 03.06.2026
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17:29 03.06.2026
Путин отметил решительные действия 19-го гвардейского полка РХБЗ в СВО

Путин поздравил 19-й полк РХБЗ с присвоением наименования "гвардейский"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил 19-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением наименования "гвардейский".
  • Почетное наименование "гвардейский" было присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.
  • Президент выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и дальше верно служить России и обеспечивать безопасность граждан.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 19-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением наименования "гвардейский", отметив его решительные действия в ходе специальной военной операции.
Ранее Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 19-му полку РХБЗ за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
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"Поздравляю вас с присвоением 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетного наименования "гвардейский"... Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства назвал присвоение высокой честью и признанием заслуг полка, а также выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и дальше верно служить России, обеспечивать безопасность граждан.
"Желаю командованию и личному составу 19-й гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты крепкого здоровья и успехов", - заключил президент.
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