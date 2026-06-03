Путин и лидер Танзании продолжили переговоры в расширенном формате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан продолжили переговоры в Кремле в расширенном формате.
- Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня и примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан продолжили переговоры в Кремле в расширенном формате, передает корреспондент РИА Новости.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Российско-танзанийские переговоры проходят в среду в Кремле. Лидеры после встречи в узком формате продолжили переговоры с участием делегаций в расширенном составе.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.