Путин и лидер Танзании продолжили переговоры в расширенном формате

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан продолжили переговоры в Кремле в расширенном формате, передает корреспондент РИА Новости.

Российско-танзанийские переговоры проходят в среду в Кремле. Лидеры после встречи в узком формате продолжили переговоры с участием делегаций в расширенном составе.