Путин оценил развитие отношений между Россией и Танзанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между Россией и Танзанией в 2025 году вырос на 25%, сообщил Путин.
- Он отметил, что отношения между странами всегда развивались на хорошем уровне.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель", - сказал Путин в ходе переговоров.
Россия видит очень хороший знак в том, что лидер Танзании выбрала Россию в качестве первой страны для государственного визита после своей инаугурации, отметил Путин.
"Мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений", - добавил российский президент.