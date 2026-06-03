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Путин оценил развитие отношений между Россией и Танзанией - РИА Новости, 03.06.2026
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15:42 03.06.2026 (обновлено: 16:07 03.06.2026)
Путин оценил развитие отношений между Россией и Танзанией

Путин: товарооборот России и Танзании вырос на 25% в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Россией и Танзанией в 2025 году вырос на 25%, сообщил Путин.
  • Он отметил, что отношения между странами всегда развивались на хорошем уровне.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан в среду проводят переговоры в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
"Вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель", - сказал Путин в ходе переговоров.
Россия видит очень хороший знак в том, что лидер Танзании выбрала Россию в качестве первой страны для государственного визита после своей инаугурации, отметил Путин.
"Мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений", - добавил российский президент.
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