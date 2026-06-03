Путин оценил развитие отношений между Россией и Танзанией

Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Товарооборот между Россией и Танзанией в 2025 году вырос на 25%, сообщил Путин.

Он отметил, что отношения между странами всегда развивались на хорошем уровне.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне, в 2025 году товарооборот вырос на 25%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан в среду проводят переговоры в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.

"Вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель", - сказал Путин в ходе переговоров.

Россия видит очень хороший знак в том, что лидер Танзании выбрала Россию в качестве первой страны для государственного визита после своей инаугурации, отметил Путин.