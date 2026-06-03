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Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР увеличилось до восьми - РИА Новости, 03.06.2026
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13:18 03.06.2026 (обновлено: 17:41 03.06.2026)
Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР увеличилось до восьми

Пушилин: число жертв в результате атаки ВСУ по автобусу в ДНР увеличилось до 8

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло восьми, сообщил Пушилин.
  • Всего на рейс зарегистрировались 53 человека.
ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Восемь погибших. К сожалению, тела пока не опознаны", — заявил он в интервью телеканалу "Звезда".
Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, уточнил глава региона.
Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск — Симферополь сегодня утром. По данным Минздрава, пострадали десять человек, среди них один ребенок. Трое находятся в реанимации.
Как сообщили РИА Новости в следственных органах, для удара противник использовал дрон самолетного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияЕнакиевоРоссияДенис ПушилинАлексей Кузнецов
 
 
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