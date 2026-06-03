Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР увеличилось до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло восьми, сообщил Пушилин.
- Всего на рейс зарегистрировались 53 человека.
ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Восемь погибших. К сожалению, тела пока не опознаны", — заявил он в интервью телеканалу "Звезда".
Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, уточнил глава региона.
Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск — Симферополь сегодня утром. По данным Минздрава, пострадали десять человек, среди них один ребенок. Трое находятся в реанимации.
Как сообщили РИА Новости в следственных органах, для удара противник использовал дрон самолетного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте.