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Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР увеличилось до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло восьми, сообщил Пушилин.

Всего на рейс зарегистрировались 53 человека.

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Число погибших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Енакиево достигло восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Восемь погибших. К сожалению, тела пока не опознаны", — заявил он в интервью телеканалу " Звезда ".

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Всего на рейс зарегистрировались 53 человека, уточнил глава региона.

Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск — Симферополь сегодня утром. По данным Минздрава, пострадали десять человек, среди них один ребенок. Трое находятся в реанимации.