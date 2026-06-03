В Приморье проверят законность пребывания женщины, угрожавшей стоматологу

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи проверят законность пребывания в России женщины, угрожавшей стоматологу во Владивостоке.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после обращения 24-летней врача-стоматолога в полицию.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и изучают документы, послужившие основанием для въезда подозреваемой на территорию Российской Федерации.

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Следователи проверят законность пребывания в России приезжей женщины, которая угрожала стоматологу во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

В мае УМВД сообщало, что в полицию обратилась 24-летняя врач-стоматолог, она просила привлечь к ответственности пациентку, которая ей угрожала. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"Следователем истребованы документы, послужившие основанием для въезда подозреваемой на территорию Российской Федерации. После их изучения будет дана правовая оценка законности ее пребывания на территории Российской Федерации", - сообщила Римская.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавила она.