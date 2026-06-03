В Приморье проверят законность пребывания женщины, угрожавшей стоматологу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи проверят законность пребывания в России женщины, угрожавшей стоматологу во Владивостоке.
- Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после обращения 24-летней врача-стоматолога в полицию.
- Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и изучают документы, послужившие основанием для въезда подозреваемой на территорию Российской Федерации.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Следователи проверят законность пребывания в России приезжей женщины, которая угрожала стоматологу во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
В мае УМВД сообщало, что в полицию обратилась 24-летняя врач-стоматолог, она просила привлечь к ответственности пациентку, которая ей угрожала. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
"Следователем истребованы документы, послужившие основанием для въезда подозреваемой на территорию Российской Федерации. После их изучения будет дана правовая оценка законности ее пребывания на территории Российской Федерации", - сообщила Римская.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавила она.
В конце мая в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого женщина, говоря по-русски с акцентом, угрожает стоматологу, заявляя, что ей чуть осталось до получения гражданства, поэтому разбираться придет позже. Авторы публикаций утверждали, что иностранка якобы грозила убить стоматолога за то, что врач отказалась ее принять вне очереди. Сообщалось, что женщина часто приходила к врачу с жалобами на зубную боль.