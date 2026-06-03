Лауреатов Патриаршей литературной премии объявили в РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лауреатами Патриаршей литературной премии за 2026 год стали прозаик Василий Аксенов, актер Николай Бурляев и публицист Игорь Смолькин.

Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей и создание высокохудожественных произведений.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лауреатами Патриаршей литературной премии стали прозаик Василий Аксенов, писатель, режиссер и актер Николай Бурляев, публицист Игорь Смолькин, объявили организаторы.

Церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии за 2026 год проходит в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя в Москве.

Вошедшие в короткий лист номинанты премии удостоены Патриаршего знака и грамоты за вклад в развитие русской литературы: поэт, критик и редактор Валентина Ефимовская; прозаик, поэт Александр Кердан; прозаик, сценарист Михаил Кураев; историк, прозаик Сергей Михеенков; журналист, прозаик Наталья Сухинина; прозаик иерей Николай Толстиков.

Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, а по совокупности заслуг писателя.