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Лауреатов Патриаршей литературной премии объявили в РПЦ - РИА Новости, 03.06.2026
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Религия
 
14:03 03.06.2026
Лауреатов Патриаршей литературной премии объявили в РПЦ

Церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии проходит в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лауреатами Патриаршей литературной премии за 2026 год стали прозаик Василий Аксенов, актер Николай Бурляев и публицист Игорь Смолькин.
  • Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей и создание высокохудожественных произведений.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лауреатами Патриаршей литературной премии стали прозаик Василий Аксенов, писатель, режиссер и актер Николай Бурляев, публицист Игорь Смолькин, объявили организаторы.
Церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии за 2026 год проходит в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя в Москве.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В обществе наступает эпоха "информационных пузырей", заявил Легойда
Вчера, 13:54
Вошедшие в короткий лист номинанты премии удостоены Патриаршего знака и грамоты за вклад в развитие русской литературы: поэт, критик и редактор Валентина Ефимовская; прозаик, поэт Александр Кердан; прозаик, сценарист Михаил Кураев; историк, прозаик Сергей Михеенков; журналист, прозаик Наталья Сухинина; прозаик иерей Николай Толстиков.
Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, а по совокупности заслуг писателя.
Девушка во время пасхального богослужения - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Священник рассказал, где уместно перекреститься
Вчера, 06:58
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – братья, уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Салоники) - жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того своим письменным языком, что позволило им перенять христианскую традицию. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты. На Руси уже после принятия христианства в X веке на основе старославянского развился церковно-славянский – богослужебный язык, которым в Русской православной церкви пользуются и сейчас.
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Священник объяснил, почему в РПЦ используют церковно-славянский язык
24 мая, 02:04
 
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