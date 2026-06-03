Лауреатов Патриаршей литературной премии объявили в РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лауреатами Патриаршей литературной премии за 2026 год стали прозаик Василий Аксенов, актер Николай Бурляев и публицист Игорь Смолькин.
- Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей и создание высокохудожественных произведений.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лауреатами Патриаршей литературной премии стали прозаик Василий Аксенов, писатель, режиссер и актер Николай Бурляев, публицист Игорь Смолькин, объявили организаторы.
Церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии за 2026 год проходит в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя в Москве.
Вошедшие в короткий лист номинанты премии удостоены Патриаршего знака и грамоты за вклад в развитие русской литературы: поэт, критик и редактор Валентина Ефимовская; прозаик, поэт Александр Кердан; прозаик, сценарист Михаил Кураев; историк, прозаик Сергей Михеенков; журналист, прозаик Наталья Сухинина; прозаик иерей Николай Толстиков.
Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, а по совокупности заслуг писателя.
Священник рассказал, где уместно перекреститься
Вчера, 06:58
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – братья, уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Салоники) - жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того своим письменным языком, что позволило им перенять христианскую традицию. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты. На Руси уже после принятия христианства в X веке на основе старославянского развился церковно-славянский – богослужебный язык, которым в Русской православной церкви пользуются и сейчас.