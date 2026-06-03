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Появились новые детали атаки ВСУ на автобус Москва — Симферополь - РИА Новости, 03.06.2026
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19:33 03.06.2026
Появились новые детали атаки ВСУ на автобус Москва — Симферополь

Пассажиры автобуса Москва — Симферополь помогали людям после удара ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня.
  • Пассажиры автобуса, чьи места были менее повреждены, помогали спасать людей после удара, рассказал свидетель.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Пострадавший пассажир автобуса Москва-Симферополь Александр Кравченков, рассказал, отвечая на вопрос РИА Новости, как пассажиры помогали спасти людей после удара ВСУ.
"В связи с тем, что первые ряды менее пострадали, либо вообще не пострадали, они (пассажиры - ред.) оказывали всю посильную помощь, и поэтому успели вытащить и пассажиров, и детей, по возможности, естественно", – сказал Кравченков.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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