Появились новые детали атаки ВСУ на автобус Москва — Симферополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня.
- Пассажиры автобуса, чьи места были менее повреждены, помогали спасать людей после удара, рассказал свидетель.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Пострадавший пассажир автобуса Москва-Симферополь Александр Кравченков, рассказал, отвечая на вопрос РИА Новости, как пассажиры помогали спасти людей после удара ВСУ.
"В связи с тем, что первые ряды менее пострадали, либо вообще не пострадали, они (пассажиры - ред.) оказывали всю посильную помощь, и поэтому успели вытащить и пассажиров, и детей, по возможности, естественно", – сказал Кравченков.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.