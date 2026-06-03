Польша предложила США создать в стране постоянную военную базу

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"Приверженность США безопасности Польши не уменьшается - наоборот, она может быть еще больше! Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше", - написал Косиняк-Камыш в соцсети Х.