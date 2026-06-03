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Польша предложила США создать в стране постоянную военную базу - РИА Новости, 03.06.2026
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17:29 03.06.2026 (обновлено: 18:07 03.06.2026)
Польша предложила США создать в стране постоянную военную базу

Варшава официально предложила США создать в Польше постоянную военную базу

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу.
  • Сейчас на ее территории расквартированы около 10 тысяч американских солдат, их присутствие осуществляется по принципу ротации.
ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
«

"Приверженность США безопасности Польши не уменьшается - наоборот, она может быть еще больше! Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше", - написал Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Это не первая попытка властей Польши убедить США создать на территории республики постоянную военную базу.
Во время первого срока Трампа на посту президента тогдашний президент Польши Анджей Дуда встречаясь с американским лидером, озвучил идею значительного увеличения американского военного присутствия в Польше и предложил создать военную базу, назвав ее "Форт Трамп".
Несколько месяцев назад социологическая лаборатория IBRIS опубликовала результаты социологического опроса, в соответствии с которым 44,1% респондентов высказались за создание в Польше постоянной базы войск США, а 40,9% заявили, что выступают против этого.
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