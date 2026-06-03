Косиняк-Камыш потребовал отмены решения Киева о названии подразделения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ названия в честь преступников УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).

Косиняк-Камыш решительно осуждает решение Зеленского, так как оно вызывает боль и страдание в связи с памятью о жертвах на Волыни.

ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что добивается отмены решения Владимира Зеленского, который присвоил подразделению ВСУ название в честь преступников УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).

"Надо сделать все для того, чтобы это решение было изменено. Я работаю над тем, чтобы это было успешно сделано. Был вызван военный атташе, мы также в контакте с министерством обороны. Скорее всего, я буду разговаривать с министром обороны Украины", - сказал Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.

При этом он добавил, что решительно осуждает действия Зеленского.

"Я со всей силой осуждаю решение Зеленского о присвоении воинскому подразделению названия "Имени героев УПА*". Это решение, которое в миллионах сердец вызывает боль и страдание. Это одна из тем, которая очень сильно объединяет поляков – желание правдивой памяти о жертвах истребления людей на Волыни", - сказал польский министр.

Позже Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что "передал министру обороны Украины польскую позицию по вопросу присвоения одной из украинских воинских частей имени "Героев УПА*".

Глава МО отметил, что "прославление УПА* неприемлемо для поляков".

Кроме того, он заявил, что не принимает объяснений главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее заявил, что решение о выборе наименования подразделения было "выбором украинских военнослужащих", которые, как он заверил, "не собирались оскорблять поляков".

Польский министр подчеркнул, что "сегодня нам нужна четкая декларация с украинской стороны".

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.