Глава Рязанской области подписал на ПМЭФ 11 соглашений

РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что подписал в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 11 инвестиционных соглашений.

"Подписал на ПМЭФ одиннадцать соглашений с инвесторами. Это новые производства, развитие промышленной, туристической и деловой инфраструктуры, поддержка инновационных компаний и малого бизнеса", - написал губернатор на платформе "Макс".

По данным пресс-службы правительства региона, общий объем инвестиций составляет 45,7 миллиарда рублей. В результате планируется создание 1544 рабочих мест.

Совместно с ООО "ФАРМРЕГИОН" в регионе предполагается строительство производственного комплекса по выпуску цитостатиков и других лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Во взаимодействии с ООО "СОЛАР" планируется создать производственный комплекс по выпуску аминокислот, ферментов, витаминов и полимолочной кислоты, отмечается в сообщении.

В индустриальном парке "Рязанский" компания "Зингер Тех" планирует открыть производство автомобильной электроники, а ООО "Рязань-Логист" – высокотехнологичный складской комплекс. Благодаря соглашению с ООО "Лента" предполагается открыть производство тканых и нетканых материалов, а также готовых текстильных изделий, подчеркивает пресс-служба.

Также соглашения касаются создания бизнес-парков "Агни" и "Рязань". Еще два инвестора будут участвовать в развитии туризма Рязанской области: ООО "АкваГород" планирует построить рядом с Рязанью многофункциональный комплекс оздоровления и отдыха с гостиницей и инновационным термальным центром, а фонд "Кислород" будет развивать туристскую инфраструктуру в Шацком округе, говорится в сообщении.