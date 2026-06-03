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Глава Рязанской области подписал на ПМЭФ 11 соглашений - РИА Новости, 03.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
21:25 03.06.2026
Глава Рязанской области подписал на ПМЭФ 11 соглашений

Малков сообщил, что подписал в первый день работы ПМЭФ 11 соглашений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что подписал в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 11 инвестиционных соглашений.
"Подписал на ПМЭФ одиннадцать соглашений с инвесторами. Это новые производства, развитие промышленной, туристической и деловой инфраструктуры, поддержка инновационных компаний и малого бизнеса", - написал губернатор на платформе "Макс".
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По данным пресс-службы правительства региона, общий объем инвестиций составляет 45,7 миллиарда рублей. В результате планируется создание 1544 рабочих мест.
Совместно с ООО "ФАРМРЕГИОН" в регионе предполагается строительство производственного комплекса по выпуску цитостатиков и других лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Во взаимодействии с ООО "СОЛАР" планируется создать производственный комплекс по выпуску аминокислот, ферментов, витаминов и полимолочной кислоты, отмечается в сообщении.
В индустриальном парке "Рязанский" компания "Зингер Тех" планирует открыть производство автомобильной электроники, а ООО "Рязань-Логист" – высокотехнологичный складской комплекс. Благодаря соглашению с ООО "Лента" предполагается открыть производство тканых и нетканых материалов, а также готовых текстильных изделий, подчеркивает пресс-служба.
Также соглашения касаются создания бизнес-парков "Агни" и "Рязань". Еще два инвестора будут участвовать в развитии туризма Рязанской области: ООО "АкваГород" планирует построить рядом с Рязанью многофункциональный комплекс оздоровления и отдыха с гостиницей и инновационным термальным центром, а фонд "Кислород" будет развивать туристскую инфраструктуру в Шацком округе, говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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