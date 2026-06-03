Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Челябинская область на проходящем Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что Челябинская область - регион промышленный, есть соответствующая инфраструктура, плюс особая экономическая зона, где есть возможности и куда "инвесторов активно зазываем, показываем нашим предприятиям".

Кроме того, сказал губернатор, традиционно будут встречи по продвижению бизнеса. "У нас серьезные компетенции в нефтегазовой сфере. Будем подписывать соглашения, дорожные карты с нефтегазовыми компаниями для того, чтобы приобретали машины, оборудование в Челябинской области", - пояснил он.