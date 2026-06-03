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Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.06.2026
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18:25 03.06.2026
Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей

РИА Новости: Челябинская область назвала сумму ожидаемых соглашений на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026, Стенд Челябинской области
ПМЭФ-2026, Стенд Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПМЭФ-2026, Стенд Челябинской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Челябинская область планирует подписать инвестиционные соглашения на ПМЭФ-2026 на сумму более 50 миллиардов рублей.
  • Губернатор Алексей Текслер отметил интерес инвесторов к промышленному потенциалу и особой экономической зоне Челябинской области.
  • Ожидается подписание соглашений с "УралАЗ", "Модерн Гласс", компаниями "Сигма" и "Ситно", а также с госкорпорацией "Росатом", что приведет к созданию более тысячи рабочих мест.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Челябинская область на проходящем Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Алексей Текслер.
"В этом году у нас обширная программа работы на форуме. Планируется, что будет около 40 деловых встреч. Рассчитываем подписать инвестиционные соглашения на порядка более 50 миллиардов рублей. Исходим из того, что интерес к Челябинской области, развитию нашего региона, бизнесу достаточно большой", - сказал Текслер.
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Он отметил, что Челябинская область - регион промышленный, есть соответствующая инфраструктура, плюс особая экономическая зона, где есть возможности и куда "инвесторов активно зазываем, показываем нашим предприятиям".
Кроме того, сказал губернатор, традиционно будут встречи по продвижению бизнеса. "У нас серьезные компетенции в нефтегазовой сфере. Будем подписывать соглашения, дорожные карты с нефтегазовыми компаниями для того, чтобы приобретали машины, оборудование в Челябинской области", - пояснил он.
По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, ожидается подписание соглашений с "УралАЗ", "Модерн Гласс", компаниями "Сигма" и Ситно", а также с госкорпорацией "Росатом", подписание "дорожной карты" с АО "Зарубежнефть". По итогам реализации соглашений будут созданы более тысячи рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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