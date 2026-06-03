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Самарская область в первый день ПМЭФ привлекла 32 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 03.06.2026
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20:17 03.06.2026
Самарская область в первый день ПМЭФ привлекла 32 млрд рублей инвестиций

Самарская область в первый день ПМЭФ подписала 8 соглашений на 32 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиСтенд Самарской области на ПМЭФ-2026
Стенд Самарской области на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Стенд Самарской области на ПМЭФ-2026
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым в первый день работы ПМЭФ-2026 заключила восемь соглашений на общую сумму 32,4 миллиарда рублей, что позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест, сообщила пресс-служба облправительства.
Так, "Торговая компания – Нефтяной Терминал Самара" создаст мультимодальный транспортно-логистический центр "Октябрьск" с объемом инвестиций в 8,1 миллиарда рублей, а ООО "СТА-2000" вложит 4 миллиарда рублей в строительство нового распределительного центра. АО "Южно-Аксютино" реализует в регионе проект строительства приемо-сдаточного пункта и установки подготовки нефти. Инвестиции в этот проект планируются в размере 2 миллиардов рублей.
Порядка 1 миллиарда рублей вложит компания "Завод стальных колес" в Тольятти в производство колес для грузового автотранспорта и сельхозтехники диаметром от 16 до 26 дюймов. "Шок Индастри" начнет производство протеиновых десертов без сахара (инвестиции – более 1 миллиарда рублей). ООО "Арсенал Атлета" запустит производство в сфере функционального питания и БАД (инвестиции составят более 1 миллиарда рублей), а также откроет научно-исследовательский центр. С АО "ВТБ Медицина" заключено соглашение, направленное на развитие медицинского туризма в Самарской области.
Кроме того, правительством Самарской области заключены соглашения с ООО "ТриА Девелопмент" (инвестиционный проект по строительству гостиницы между Самарой и Тольятти), компанией "Иннопрактика" (развитие промышленного и инновационного секторов экономики) и Фондом Сколково (сотрудничество в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности), подписан меморандум с ООО "Алгоритмика" (реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, образования и профориентации).
"Первый день был очень продуктивный: наша делегация приняла участие во многих ключевых обсуждениях финансовой и экономической стратегии России. Мы подписали ряд инвестиционных соглашений. Это новые заводы, предприятия, которые позволят создать более 1100 новых рабочих мест во всей Самарской области. Это технологический суверенитет и самое главное, что мы нашли возможность развивать как гражданский, социальный сектор, так и поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса", – привели в пресс-службе комментарий Федорищева.
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ЭкономикаСамарская областьТольяттиСамараФонд "Сколково"ИннопрактикаВячеслав Федорищев
 
 
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