Самарская область в первый день ПМЭФ привлекла 32 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым в первый день работы ПМЭФ-2026 заключила восемь соглашений на общую сумму 32,4 миллиарда рублей, что позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест, сообщила пресс-служба облправительства.

Так, "Торговая компания – Нефтяной Терминал Самара" создаст мультимодальный транспортно-логистический центр "Октябрьск" с объемом инвестиций в 8,1 миллиарда рублей, а ООО "СТА-2000" вложит 4 миллиарда рублей в строительство нового распределительного центра. АО "Южно-Аксютино" реализует в регионе проект строительства приемо-сдаточного пункта и установки подготовки нефти. Инвестиции в этот проект планируются в размере 2 миллиардов рублей.

Порядка 1 миллиарда рублей вложит компания "Завод стальных колес" в Тольятти в производство колес для грузового автотранспорта и сельхозтехники диаметром от 16 до 26 дюймов. "Шок Индастри" начнет производство протеиновых десертов без сахара (инвестиции – более 1 миллиарда рублей). ООО "Арсенал Атлета" запустит производство в сфере функционального питания и БАД (инвестиции составят более 1 миллиарда рублей), а также откроет научно-исследовательский центр. С АО "ВТБ Медицина" заключено соглашение, направленное на развитие медицинского туризма в Самарской области.

Кроме того, правительством Самарской области заключены соглашения с ООО "ТриА Девелопмент" (инвестиционный проект по строительству гостиницы между Самарой и Тольятти), компанией "Иннопрактика" (развитие промышленного и инновационного секторов экономики) и Фондом Сколково (сотрудничество в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности), подписан меморандум с ООО "Алгоритмика" (реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, образования и профориентации).