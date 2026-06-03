В ЮЗАО установят более 30 подъемных платформ для маломобильных граждан

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 30 подъемных платформ для маломобильных граждан установят в ЮЗАО в Москве в этом году, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Тридцать одну подъемную платформу для маломобильных граждан установим в ЮЗАО в этом году. Подъемники смонтируем в подъездах многоквартирных домов, где живут инвалиды-колясочники, по предварительным заявкам", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".

Отмечается, что в Северном Бутове установят семь подъемных платформ, в Южном Бутове и Ясеневе – по шесть, в Конькове – три, в Академическом районе – две, в Черемушках, Зюзине, Теплом Стане, Котловке, Гагаринском, Обручевском и Ломоносовском районах – по одной.

"Для установки подъемника нужно подать заявление на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в разделе "Интернет-приемная". Многочисленные справки собирать не придется. Необходима только постоянная регистрация в Москве и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для установки подъемной платформы в подъезде не требуется ни собрание, ни решение собственников помещений в многоквартирном доме.