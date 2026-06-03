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В ЮЗАО установят более 30 подъемных платформ для маломобильных граждан - РИА Новости, 03.06.2026
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В ЮЗАО установят более 30 подъемных платформ для маломобильных граждан

Более 30 подъемных платформ установят в ЮЗАО Москвы в этом году

© РИА Новости / Алексей МайшевПодъемник в жилом доме
Подъемник в жилом доме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Подъемник в жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 30 подъемных платформ для маломобильных граждан установят в ЮЗАО в Москве в этом году, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Тридцать одну подъемную платформу для маломобильных граждан установим в ЮЗАО в этом году. Подъемники смонтируем в подъездах многоквартирных домов, где живут инвалиды-колясочники, по предварительным заявкам", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
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Отмечается, что в Северном Бутове установят семь подъемных платформ, в Южном Бутове и Ясеневе – по шесть, в Конькове – три, в Академическом районе – две, в Черемушках, Зюзине, Теплом Стане, Котловке, Гагаринском, Обручевском и Ломоносовском районах – по одной.
"Для установки подъемника нужно подать заявление на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в разделе "Интернет-приемная". Многочисленные справки собирать не придется. Необходима только постоянная регистрация в Москве и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установки подъемной платформы в подъезде не требуется ни собрание, ни решение собственников помещений в многоквартирном доме.
Комплекс горхозяйства напомнил, что с 2011 по 2025 год во всех 12 округах столицы Департаментом капитального ремонта города Москвы установлено 2488 подъемных платформ для инвалидов-колясочников.
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