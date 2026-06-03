Рейтинг@Mail.ru
Беспилотные вездеходные платформы будут выпускать в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:18 03.06.2026
Беспилотные вездеходные платформы будут выпускать в Калужской области

Шапша: в Калужской области начнут выпускать беспилотные вездеходные платформы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владислав Шапша
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЛУГА, 3 июн – РИА Новости. Беспилотные вездеходные платформы для применения в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве начнут выпускать в Калужской области в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В Малоярославецком районе будут выпускать беспилотные вездеходные платформы "Калужанин".
Стенд Калужской области на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Калужская область планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 83 млрд руб
2 июня, 16:56
"Подписали первое соглашение на ПМЭФ-2026! С компанией "МПК-Сталь" договорились о реализации нового инвестпроекта. В рамках нового проекта компания разработает и выпустит линейку беспилотных платформ для перевозки крупных грузов там, где обычная техника не справляется", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что платформы будут вездеходными. Они могут применяться в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве. Проект включает создание систем технического зрения с применением искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения, уточнил глава региона.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, платформы будут производиться под брендом "Калужанин". Объем инвестиций составит не менее 120 миллионов рублей.
"Президент поставил задачу широко внедрять автономные системы в экономику. В нашей области накоплен большой опыт поддержки высокотехнологических проектов: предоставляем льготы, административное сопровождение, подготовленные площадки", - обратил внимание Шапша.
Губернатор рассказал, что компания "МПК-Сталь" работает в регионе более 20 лет. Выпускают быстровозводимые конструкции, в частности, в Калужской области их используют под модульные ФАПы, отметил глава региона. Также компания производит специализированную беспилотную технику. Продукция востребована в энергетике, строительстве, АПК, социальной сфере, добавил Шапша.
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев вручает награду губернатору Калужской области Владиславу Шапше. 27 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Калужская область отмечена президентом за развитие жилищного строительства
27 мая, 17:04
 
Калужская областьКалужская областьМалоярославецкий районВладислав ШапшаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала