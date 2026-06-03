Беспилотные вездеходные платформы будут выпускать в Калужской области

КАЛУГА, 3 июн – РИА Новости. Беспилотные вездеходные платформы для применения в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве начнут выпускать в Калужской области в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Малоярославецком районе будут выпускать беспилотные вездеходные платформы "Калужанин".

"Подписали первое соглашение на ПМЭФ-2026! С компанией "МПК-Сталь" договорились о реализации нового инвестпроекта. В рамках нового проекта компания разработает и выпустит линейку беспилотных платформ для перевозки крупных грузов там, где обычная техника не справляется", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что платформы будут вездеходными. Они могут применяться в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительстве. Проект включает создание систем технического зрения с применением искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения, уточнил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, платформы будут производиться под брендом "Калужанин". Объем инвестиций составит не менее 120 миллионов рублей.

"Президент поставил задачу широко внедрять автономные системы в экономику. В нашей области накоплен большой опыт поддержки высокотехнологических проектов: предоставляем льготы, административное сопровождение, подготовленные площадки", - обратил внимание Шапша.