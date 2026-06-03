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Психолог рассказала, о чем говорит ненависть к животным у партнера - РИА Новости, 03.06.2026
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15:12 03.06.2026
Психолог рассказала, о чем говорит ненависть к животным у партнера

Психолог Мирная: жесткость к животным может говорить о проблемах с контролем

© РИА Новости / Алексей МайшевСобаки в вольерах в приюте
Собаки в вольерах в приюте - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Собаки в вольерах в приюте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агрессия и жесткость по отношению к животным могут указывать на низкую эмпатию и проблемы с контролем, рассказала психолог Инна Мирная.
  • Раздражение и злость на спонтанное поведение животных могут свидетельствовать о высокой потребности в контроле.
  • Жестокость к животным — тревожный сигнал, который может проявиться и в отношениях с партнером.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Агрессия и жесткость по отношению к животным могут говорить о низкой эмпатии и проблемах с контролем, что в долгосрочной перспективе способно проявляться и в отношениях с людьми, рассказала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.
По словам Мирной, не всегда сразу стоит переживать, когда человек открыто говорит, что не любит животных. Однако если их спонтанное поведение вызывает напряжение и злость, это может говорить о высокой потребности в контроле.
"Когда речь идет о раздражении, презрении или жесткости, это уже сигнал. Животное не спорит, не отстаивает границы так, как это делает взрослый человек. Отношение к нему показывает, как человек взаимодействует с теми, кто слабее или зависит от него", - пояснила специалист "Газете.Ru".
По словам психолога, жестокость к животным - самый тревожный сигнал. Если человек способен на такое, в отношениях с партнером это тоже проявится, так как нарушаются границы допустимого.
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