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Киевский режим снова бьет по мирным людям, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2026
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16:26 03.06.2026 (обновлено: 16:33 03.06.2026)
Киевский режим снова бьет по мирным людям, заявил Песков

Песков об атаке в ДНР: киевский режим в очередной раз бьет по мирным людям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преступления против мирных жителей нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым.
  • Дмитрий Песков не считает, что действия Киева могут привести к переформатированию процесса урегулирования на Украине.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим в очередной раз бьет по мирным людям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя террористическую атаку ВСУ на автобус в ДНР, и отметил, что такие преступления нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
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"Это очередное преступление киевского режима, (они - ред.) сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно, нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями. И наказание, как это говорил президент, должно быть неотвратимым", - сказал Песков.
Кроме того, журналисты спросили Пескова, возможно ли в связи с такими действиями Киева, переформатирование процесса урегулирования на Украине.
"Нет. Я не думаю. Мне об этом неизвестно ничего", - ответил пресс-секретарь президента России.
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