Киевский режим снова бьет по мирным людям, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преступления против мирных жителей нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым.
- Дмитрий Песков не считает, что действия Киева могут привести к переформатированию процесса урегулирования на Украине.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим в очередной раз бьет по мирным людям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя террористическую атаку ВСУ на автобус в ДНР, и отметил, что такие преступления нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
"Это очередное преступление киевского режима, (они - ред.) сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно, нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями. И наказание, как это говорил президент, должно быть неотвратимым", - сказал Песков.
"Нет. Я не думаю. Мне об этом неизвестно ничего", - ответил пресс-секретарь президента России.