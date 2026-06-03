Киевский режим снова бьет по мирным людям, заявил Песков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим в очередной раз бьет по мирным людям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя террористическую атаку ВСУ на автобус в ДНР, и отметил, что такие преступления нужно расследовать, а наказание должно быть неотвратимым.