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Путину доложили о террористической атаке ВСУ в ДНР, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2026
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16:10 03.06.2026 (обновлено: 16:12 03.06.2026)
Путину доложили о террористической атаке ВСУ в ДНР, заявил Песков

Песков: Путину доложили о террористической атаке ВСУ на автобус в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенту России Владимиру Путину доложено о террористической атаке на автобус в ДНР.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о террористической атаке на автобус в ДНР, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
"Разумеется", - сказал Песков журналистам на вопрос, доложено ли Путину о теракте.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие
Вчера, 07:03
 
Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияЕнакиево
 
 
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