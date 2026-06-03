Путину доложили о террористической атаке ВСУ в ДНР, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенту России Владимиру Путину доложено о террористической атаке на автобус в ДНР.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о террористической атаке на автобус в ДНР, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.