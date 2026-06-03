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На Урале объявили обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.06.2026
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15:25 03.06.2026
На Урале объявили обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи

Паслер объявил обратный отсчет до фестиваля молодежи в Екатеринбурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Свердловской области Денис Паслер объявил 100-дневный обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.
"100 дней остается до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге! С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы... Ждем на Среднем Урале!" — приводит слова Паслера департамент.
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Кроме того, на своей странице в соцсетях губернатор представил приветственное видео, призванное продемонстрировать гостям красоту уральской природы.
"Конечно, сложно за это время (отведенное на мероприятие - ред.) показать все величие и красоту нашего региона, но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух, своими глазами увидеть наши леса и древние горы", - отметил Паслер.
Кроме того, в столице Урала на интерактивных экранах были показаны ролики о предстоящем мероприятии, а вечером в честь запуска обратного отсчета до фестиваля на фасадах зданий будет включена специальная подсветка.
Указ о проведении в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи подписал в декабре прошлого года президент России Владимир Путин. Целью мероприятия является развитие международного молодежного сотрудничества.
"Международный фестиваль молодежи объединит на инновационных площадках региона более 10 тысяч активных, творческих и энергичных ребят со всего мира", - отметили в департаменте.
Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября, ожидается присутствие гостей из более чем 190 стран мира.
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ЕкатеринбургСвердловская областьУралДенис ПаслерВладимир Путин
 
 
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