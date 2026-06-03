На Урале объявили обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Свердловской области Денис Паслер объявил 100-дневный обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

"100 дней остается до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге! С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы... Ждем на Среднем Урале!" — приводит слова Паслера департамент.

Кроме того, на своей странице в соцсетях губернатор представил приветственное видео, призванное продемонстрировать гостям красоту уральской природы.

"Конечно, сложно за это время (отведенное на мероприятие - ред.) показать все величие и красоту нашего региона, но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух, своими глазами увидеть наши леса и древние горы", - отметил Паслер.

Кроме того, в столице Урала на интерактивных экранах были показаны ролики о предстоящем мероприятии, а вечером в честь запуска обратного отсчета до фестиваля на фасадах зданий будет включена специальная подсветка.

Указ о проведении в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи подписал в декабре прошлого года президент России Владимир Путин. Целью мероприятия является развитие международного молодежного сотрудничества.

"Международный фестиваль молодежи объединит на инновационных площадках региона более 10 тысяч активных, творческих и энергичных ребят со всего мира", - отметили в департаменте.