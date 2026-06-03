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Пашинян заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным - РИА Новости, 03.06.2026
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14:47 03.06.2026
Пашинян заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Пашинян заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным после выборов в Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после парламентских выборов в Армении 7 июня.
  • 1 июня состоялась телефонная беседа Пашиняна и Путина, в ходе которой они договорились продолжить очные контакты.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после парламентских выборов в республике 7 июня.
"Президент России звонил мне 1 июня поздравить с днем рождения, но понятно, что кроме поздравлений у нас состоялась практическая беседа. Мы договорились, что после выборов я снова поеду, и мы встретимся и решим все текущие вопросы", - заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области страны.
Первого июня пресс-служба кабмина Армении сообщила, что Пашинян и Путин в ходе телефонной беседы договорились продолжить очные контакты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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