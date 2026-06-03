Пашинян заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после парламентских выборов в Армении 7 июня.
- 1 июня состоялась телефонная беседа Пашиняна и Путина, в ходе которой они договорились продолжить очные контакты.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после парламентских выборов в республике 7 июня.
"Президент России звонил мне 1 июня поздравить с днем рождения, но понятно, что кроме поздравлений у нас состоялась практическая беседа. Мы договорились, что после выборов я снова поеду, и мы встретимся и решим все текущие вопросы", - заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области страны.