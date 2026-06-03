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Верховный суд ликвидировал партию "Социальная защита" - РИА Новости, 03.06.2026
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18:37 03.06.2026 (обновлено: 18:38 03.06.2026)
Верховный суд ликвидировал партию "Социальная защита"

Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Социальная защита"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Верховного суда РФ в Москве
Здание Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции.
  • Политическая партия "Социальная защита" ликвидирована.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и ликвидировал политическую партию "Социальная защита", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Административное исковое заявление министерства юстиции удовлетворить, ликвидировать всероссийскую политическую партию "Социальная защита", – огласил решение судья.
Председателем партии "Социальная защита" является политик из Костромы Владимир Михайлов. Согласно программе партии, её основной целью была борьба за соблюдение статьи конституции о социальных гарантиях граждан. Партия была создана в 2012 году.
Обратившийся с иском в Верховный суд Минюст отмечал, что партия систематически нарушала федеральный закон "О политических партиях", а также не смогла устранить ранее вынесенные предупреждения.
Представитель партии на заседании просил отказать в иске.
Среди основных претензий министерства – нарушения при подготовке и проведении внеочередного съезда в декабре 2023 года. Как утверждает Минюст, у части делегатов не было надлежаще подтвержденных полномочий, а позже партия сдала документы, которые расходились с ранее направленными в ЦИК. Ведомство также сослалось на решение Верховного суда от января 2024 года, которое подтвердило выводы ЦИК о неправомочности участия делегатов от нескольких региональных отделений в том съезде.
Кроме того, Минюст указал на нарушения в работе руководящих органов партии, отсутствие должного формирования центрального аппарата, проблемы с учётом членов, а также несоответствие части устава законодательству. На судебном заседании выяснилось, что в представленных партией списках значились лица, которые, как следовало из судебных актов, одновременно состояли в "Единой России".
Попытка "Социальной защиты" весной 2026 года внести изменения в устав закончилась отказом в госрегистрации, а ряд ранее выявленных нарушений так и не были устранены.
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