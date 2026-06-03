Верховный суд ликвидировал партию "Социальная защита"

Обратившийся с иском в Верховный суд Минюст отмечал, что партия систематически нарушала федеральный закон "О политических партиях", а также не смогла устранить ранее вынесенные предупреждения.

Среди основных претензий министерства – нарушения при подготовке и проведении внеочередного съезда в декабре 2023 года. Как утверждает Минюст, у части делегатов не было надлежаще подтвержденных полномочий, а позже партия сдала документы, которые расходились с ранее направленными в ЦИК. Ведомство также сослалось на решение Верховного суда от января 2024 года, которое подтвердило выводы ЦИК о неправомочности участия делегатов от нескольких региональных отделений в том съезде.