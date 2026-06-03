Русский мир не сократится, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Пространство Русского мира не станет сокращаться, несмотря на сложности в будущем, считает заместитель главы МИД России Александр Панкин.

"Пространство Русского мира не будет сокращаться, хотя сложности, конечно, будут даже больше, чем сейчас", - сказал он, выступая на ПМЭФ.