Русский мир не сократится, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Панкин, заместитель главы МИД России, считает, что пространство Русского мира не станет сокращаться, несмотря на возможные сложности.
- Выступление Александра Панкина состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Пространство Русского мира не станет сокращаться, несмотря на сложности в будущем, считает заместитель главы МИД России Александр Панкин.
"Пространство Русского мира не будет сокращаться, хотя сложности, конечно, будут даже больше, чем сейчас", - сказал он, выступая на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.