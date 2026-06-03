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Русский мир не сократится, заявили в МИД - РИА Новости, 03.06.2026
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12:14 03.06.2026 (обновлено: 12:28 03.06.2026)
Русский мир не сократится, заявили в МИД

Панкин: Русский мир не станет меньше, несмотря на сложности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Панкин, заместитель главы МИД России, считает, что пространство Русского мира не станет сокращаться, несмотря на возможные сложности.
  • Выступление Александра Панкина состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Пространство Русского мира не станет сокращаться, несмотря на сложности в будущем, считает заместитель главы МИД России Александр Панкин.
"Пространство Русского мира не будет сокращаться, хотя сложности, конечно, будут даже больше, чем сейчас", - сказал он, выступая на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
МИД России обновил Концепцию безопасности в зоне Персидского залива
2 июня, 23:25
 
Александр ПанкинРоссия
 
 
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