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Опрос показал, сколько россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году - РИА Новости, 03.06.2026
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04:27 03.06.2026
Опрос показал, сколько россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году

РИА Новости: больше половины россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50% работающих россиян еще не брали отпуск в 2026 году, 32% потратили отпускные дни частично, и только 5% уже отгуляли отпуск целиком.
  • Отношение к отпуску различается в зависимости от профессии: в сельском хозяйстве 16% работников уже полностью использовали отпуск, а в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» у 65% сотрудников отпуск еще впереди.
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Больше половины работающих россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году, еще 32% потратили отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Более 50% россиян еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 году, 32% израсходовали отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще 13% опрошенных не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.
Отношение к отпуску различается в зависимости от профессии. Так, в сельском хозяйстве больше всего работников уже полностью использовали отпуск (16%). При этом в сфере "Искусство, развлечения, массмедиа" отпуск у большинства (65%) сотрудников еще впереди.
Опрос hh.ru проходил в мае 2026 года среди 3,22 тысячи респондентов.
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