Опрос показал, сколько россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 50% работающих россиян еще не брали отпуск в 2026 году, 32% потратили отпускные дни частично, и только 5% уже отгуляли отпуск целиком.

Отношение к отпуску различается в зависимости от профессии: в сельском хозяйстве 16% работников уже полностью использовали отпуск, а в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» у 65% сотрудников отпуск еще впереди.

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Больше половины работающих россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году, еще 32% потратили отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Более 50% россиян еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 году, 32% израсходовали отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще 13% опрошенных не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

Отношение к отпуску различается в зависимости от профессии. Так, в сельском хозяйстве больше всего работников уже полностью использовали отпуск (16%). При этом в сфере "Искусство, развлечения, массмедиа" отпуск у большинства (65%) сотрудников еще впереди.