Зарубежный отдых для россиян подешевел на 10%, отметили в АТОР

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские туроператоры сейчас предлагают туры за рубеж, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, отдых подешевел в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.