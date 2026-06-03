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Врач рассказала, что делать при укусе осы - РИА Новости, 03.06.2026
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18:22 03.06.2026
Врач рассказала, что делать при укусе осы

Врач Павлова: если нет аптечки, подорожник поможет нейтрализовать яд осы

© Shutterstock/FOTODOM / Al CarreraОса
Оса - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Al Carrera
Оса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач общей практики Елена Павлова рекомендовала использовать лист подорожника для нейтрализации яда осы и снятия отека при укусе.
  • Также при укусе осы можно приложить холодное, чтобы вызвать спазм сосудов и предотвратить распространение отека.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лист подорожника поможет нейтрализовать яд осы и снять отек, если под рукой нет аптечки, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
"При укусе осы главное - не паниковать. Внимательно осмотрите место укуса, если видите что-то, уберите. Приложите к ранке листик подорожника: это поможет нейтрализовать яд, который имеет щелочную среду. Для этого необходимо растереть лист до появления сока и зафиксировать на ране", - сказала Павлова интернет-изданию NEWS.ru.
По словам врача, также можно приложить холодное - металлическую ложку, ключи, бутылку с ледяной водой или замороженные продукты. Холод вызывает спазм сосудов и не дает отеку распространяться, добавила Павлова.
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