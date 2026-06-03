Врач рассказала, что делать при укусе осы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач общей практики Елена Павлова рекомендовала использовать лист подорожника для нейтрализации яда осы и снятия отека при укусе.
- Также при укусе осы можно приложить холодное, чтобы вызвать спазм сосудов и предотвратить распространение отека.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лист подорожника поможет нейтрализовать яд осы и снять отек, если под рукой нет аптечки, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
"При укусе осы главное - не паниковать. Внимательно осмотрите место укуса, если видите что-то, уберите. Приложите к ранке листик подорожника: это поможет нейтрализовать яд, который имеет щелочную среду. Для этого необходимо растереть лист до появления сока и зафиксировать на ране", - сказала Павлова интернет-изданию NEWS.ru.
По словам врача, также можно приложить холодное - металлическую ложку, ключи, бутылку с ледяной водой или замороженные продукты. Холод вызывает спазм сосудов и не дает отеку распространяться, добавила Павлова.