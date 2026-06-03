Врач рассказала, что делать при укусе осы

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лист подорожника поможет нейтрализовать яд осы и снять отек, если под рукой нет аптечки, рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По словам врача, также можно приложить холодное - металлическую ложку, ключи, бутылку с ледяной водой или замороженные продукты. Холод вызывает спазм сосудов и не дает отеку распространяться, добавила Павлова.