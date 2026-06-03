Замглавы МИД выступил против увеличения числа западных стран в СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает против увеличения представленности западных стран в Совете Безопасности ООН.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Москва категорически против увеличения представленности западных стран в Совете Безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Четко могу сказать, против чего мы категорически против, и всеми силами будем этому препятствовать, - это представительство западных стран в Совете Безопасности, потому что они и так в Совбезе представлены. И ни к чему хорошему это не ведет в Совбезе, потому что они-то и движимы этой недоговороспособностью", - сказал Алимов на сессии "Организация Разъединенных Наций? Будущее России в международных институтах коллективного управления" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.