В ООН и МККК направят письма об ударе ВСУ по автобусу, заявила омбудсмен

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Ряд писем и материалов об ударе ВСУ по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево будут направлены в управление верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека и международный комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.