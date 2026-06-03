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В ООН и МККК направят письма об ударе ВСУ по автобусу, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.06.2026
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10:20 03.06.2026
В ООН и МККК направят письма об ударе ВСУ по автобусу, заявила омбудсмен

Омбудсмен ДНР Морозова: в ООН и МККК направят письма об ударе ВСУ по автобусу

© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНРУполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНР
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
  • Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что атака является нарушением норм международного гуманитарного права, и сообщила о подготовке материалов для направления в УВКПЧ ООН, МККК и федеральному Уполномоченному по правам человека.
  • Морозова возложила ответственность за атаку на военно-политическое руководство Украины и внешних игроков, предоставляющих средства для подобных действий.
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Ряд писем и материалов об ударе ВСУ по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево будут направлены в управление верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека и международный комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, десять пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
"Данная атака является прямым нарушением всех норм международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты. Со своей стороны мы уже готовим ряд писем и материалов, которые будут направлены в УВКПЧ ООН и МККК, а также в адрес федерального Уполномоченного по правам человека", - сказ​​ала Морозова.
Она добавила, что ответственность за атаку ВСУ по гражданскому автобусу лежит персонально на военно-политическом руководстве Украины, а также внешних игроках, которые предоставили и продолжают предоставлять средства для совершения подобных действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоРоссияДенис ПушилинАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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