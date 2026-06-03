В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.