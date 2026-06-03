В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для безопасности полетов.