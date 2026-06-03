Главы государств ОДКБ в ноябре утвердят документы по системе ПВО и авиации

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Белоусов провел заседание совета министров обороны стран ОДКБ, где участники подписали документы, направленные на совершенствование системы ПВО и авиации.

Их представят на утверждение главам государств на саммите в ноябре.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главы государств ОДКБ в ноябре утвердят документы, подписанные министрами обороны, направленные на совершенствование системы ПВО и авиации, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в среду заседание совета министров обороны стран ОДКБ . В рамках заседания были рассмотрены и подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.

"Глава российского военного ведомства добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре", - говорится в сообщении

Белоусов уточнил, что речь идет о подготовленных по инициативе России решениях по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил, обучению военных кадров.

Российский министр добавил, что на заседании основные усилия были сосредоточены на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ.