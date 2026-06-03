Рейтинг@Mail.ru
Главы государств ОДКБ в ноябре утвердят документы по системе ПВО и авиации - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 03.06.2026 (обновлено: 15:25 03.06.2026)
Главы государств ОДКБ в ноябре утвердят документы по системе ПВО и авиации

Главы стран ОДКБ в ноябре утвердят документы о совершенствовании ПВО и авиации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров обороны стран ОДКБ. 3 июня 2026
Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ. 3 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов провел заседание совета министров обороны стран ОДКБ, где участники подписали документы, направленные на совершенствование системы ПВО и авиации.
  • Их представят на утверждение главам государств на саммите в ноябре.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главы государств ОДКБ в ноябре утвердят документы, подписанные министрами обороны, направленные на совершенствование системы ПВО и авиации, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в среду заседание совета министров обороны стран ОДКБ. В рамках заседания были рассмотрены и подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лавров рассказал, что будет развивать Россия как председатель ОДКБ
20 апреля, 12:54
"Глава российского военного ведомства добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре", - говорится в сообщении.
Белоусов уточнил, что речь идет о подготовленных по инициативе России решениях по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил, обучению военных кадров.
Российский министр добавил, что на заседании основные усилия были сосредоточены на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ.
Так, состоялся обмен мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности и был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала Организации и поддержанию региональной стабильности.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на заседании военного комитета ОДКБ. 16 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
ОДКБ сделала упор на совершенствование ПВО, заявили в Минобороны
16 апреля, 15:46
 
В миреРоссияАндрей БелоусовОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала