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Новгородская корпорация "Сплав" вложит в модернизацию 750 млн руб - РИА Новости, 03.06.2026
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21:35 03.06.2026 (обновлено: 21:51 03.06.2026)
Новгородская корпорация "Сплав" вложит в модернизацию 750 млн руб

Новгородская корпорация "Сплав" вложит в модернизацию производства 750 млн руб

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области Новгородская корпорация "Сплав" вложит в модернизацию 750 млн руб
Новгородская корпорация Сплав вложит в модернизацию 750 млн руб - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Новгородская корпорация "Сплав" вложит в модернизацию 750 млн руб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Корпорация "Сплав" вложит в масштабную модернизацию производства для атомной отрасли 750 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Уточняется, что соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта заключено на Петербургском международном экономическом форуме между правительством региона и новгородской машиностроительной корпорацией "Сплав". Его подписали губернатор Александр Дронов и гендиректор корпорации Наталья Орловская.
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"В 2026 году предприятие планирует направить на обновление мощностей еще 750 миллионов рублей. Целью проекта является увеличение объемов производства трубопроводной арматуры для строящихся и действующих в России и за рубежом атомных электростанций, рост производительности и повышение эффективности процессов",- говорится в соглашении.
Губернатор напомнил, что каждый год в рамках ПМЭФ регион подписывает соглашения с корпорацией "Сплав".
"Ежегодно коллеги вкладывают средства в дальнейшее развитие производства. Это повышение качества выпускаемой продукции для нашей атомной отрасли, это улучшение условий труда. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать такой подход", - приводит пресс-служба слова Дронова.
Как отметила Орловская, предприятие постоянно занимается ростом эффективности процессов, организации производства и повышением качества ответственности на всех уровнях управления.
"Ключевой проект - это полное переоснащение гальванического участка. Это один из самых сложных и ответственных участков нашего производства.... Комфортные условия труда и высокий уровень комфорта и производственных процессов для нас важная стратегия... И, конечно же, для нас очень важно, что правительство Новгородской области поддерживает развитие промышленности", - приводит пресс-служба слова Орловской.
Отмечается, что машиностроительная корпорация "Сплав" является ключевым поставщиком трубопроводной арматуры для всех строящихся "Росатомом" в России и за рубежом объектов атомной энергетики.
Реализация инвестиционных проектов на территории региона отвечает целям федерального проекта "Повышение инвестиционной активности", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ЭкономикаАлександра ДроноваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияНовгородская область
 
 
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