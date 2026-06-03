Новгородская корпорация "Сплав" вложит в модернизацию 750 млн руб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Корпорация "Сплав" вложит в масштабную модернизацию производства для атомной отрасли 750 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Уточняется, что соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта заключено на Петербургском международном экономическом форуме между правительством региона и новгородской машиностроительной корпорацией "Сплав". Его подписали губернатор Александр Дронов и гендиректор корпорации Наталья Орловская.

« "В 2026 году предприятие планирует направить на обновление мощностей еще 750 миллионов рублей. Целью проекта является увеличение объемов производства трубопроводной арматуры для строящихся и действующих в России и за рубежом атомных электростанций, рост производительности и повышение эффективности процессов",- говорится в соглашении.

Губернатор напомнил, что каждый год в рамках ПМЭФ регион подписывает соглашения с корпорацией "Сплав".

"Ежегодно коллеги вкладывают средства в дальнейшее развитие производства. Это повышение качества выпускаемой продукции для нашей атомной отрасли, это улучшение условий труда. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать такой подход", - приводит пресс-служба слова Дронова.

Как отметила Орловская, предприятие постоянно занимается ростом эффективности процессов, организации производства и повышением качества ответственности на всех уровнях управления.

"Ключевой проект - это полное переоснащение гальванического участка. Это один из самых сложных и ответственных участков нашего производства.... Комфортные условия труда и высокий уровень комфорта и производственных процессов для нас важная стратегия... И, конечно же, для нас очень важно, что правительство Новгородской области поддерживает развитие промышленности", - приводит пресс-служба слова Орловской.

Отмечается, что машиностроительная корпорация "Сплав" является ключевым поставщиком трубопроводной арматуры для всех строящихся " Росатомом " в России и за рубежом объектов атомной энергетики.

Реализация инвестиционных проектов на территории региона отвечает целям федерального проекта "Повышение инвестиционной активности", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".