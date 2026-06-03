НХЛ заявила, что будет принимать решения по России на основе действий IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НХЛ будет следить за ситуацией относительно допуска россиян до турниров и действовать в зависимости от решений Международной федерации хоккея (IIHF).
- IIHF рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжит следить за ситуацией относительно допуска россиян до турниров и будет предпринимать дальнейшие действия по этому вопросу, опираясь на решения Международной федерации хоккея (IIHF), заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.