НХЛ заявила, что будет принимать решения по России на основе действий IIHF

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжит следить за ситуацией относительно допуска россиян до турниров и будет предпринимать дальнейшие действия по этому вопросу, опираясь на решения Международной федерации хоккея (IIHF), заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.