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НХЛ заявила, что будет принимать решения по России на основе действий IIHF - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
00:06 03.06.2026
НХЛ заявила, что будет принимать решения по России на основе действий IIHF

НХЛ заявила, что ее политика в отношении России будет зависеть от IIHF

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НХЛ будет следить за ситуацией относительно допуска россиян до турниров и действовать в зависимости от решений Международной федерации хоккея (IIHF).
  • IIHF рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжит следить за ситуацией относительно допуска россиян до турниров и будет предпринимать дальнейшие действия по этому вопросу, опираясь на решения Международной федерации хоккея (IIHF), заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
"Мы будем следить за ситуацией. От того, какое решение примет IIHF, будут зависеть наши дальнейшие действия", - сказал Дэйли на пресс-конференции.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Международная федерация хоккея (IIHF)Билл ДэйлиЛюк Тардиф
 
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