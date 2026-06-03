В Анголе обнаружили новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная группа ученых в Анголе обнаружила десятки, вероятно, ранее неизвестных науке видов животных.

Среди находок — флуоресцентный паук, светящийся синим под ультрафиолетом, паук, мимикрирующий под божью коровку, и бронированный сверчок.

Экспедиция Cassai Life Atlas прошла в феврале на высокогорном плато Лисима и была организована исследователями проекта Wilderness Project.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международная группа ученых в рамках экспедиции в Анголу обнаружила десятки, вероятно, ранее не известных науке видов животных, включая флуоресцентного паука, светящегося синим цветом под ультрафиолетом, еще одного паука, мимикрирующего под божью коровку, и бронированного сверчка, сообщил Международная группа ученых в рамках экспедиции в Анголу обнаружила десятки, вероятно, ранее не известных науке видов животных, включая флуоресцентного паука, светящегося синим цветом под ультрафиолетом, еще одного паука, мимикрирующего под божью коровку, и бронированного сверчка, сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу экспедиции Роба Тейлора.

"(Участники - ред.) экспедиции в восточную часть Анголы в среду объявили, что они обнаружили десятки, вероятно, неизвестных науке видов", - говорится в сообщении канала.

По данным телеканала, ученые исследовали высокогорное плато Лисима - край болот, лугов и лесов, который остается малоизученным по причине труднопроходимого рельефа, а в недавнем прошлом - 27-летней гражданской войны. Нынешняя экспедиция под названием Cassai Life Atlas прошла в феврале, ее организовали исследователи проекта Wilderness Project, добавил канал.

"Один из самых завораживающих потенциально новых видов - увенчанный паук-бокоход, который светится синим под ультрафиолетовым излучением по еще не установленным учеными причинам", - отметил телеканал.

По сведениям канала, ученые также обнаружили паука-кругопряда из рода Eresus, который мимикрирует под ядовитую разновидность божьей коровки и таким образом защищается от хищников. Еще одним новым видом стал бронированный сверчок, который, подобно своим родственникам, вероятно, умеет пускать себе кровь или гемолимфу, отпугивая хищников, подчеркнул телеканал.