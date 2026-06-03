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В Анголе обнаружили новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом - РИА Новости, 03.06.2026
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18:46 03.06.2026
В Анголе обнаружили новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

В Анголе обнаружили новый вид светящихся синим под ультрафиолетом пауков

© Shutterstock/FOTODOM / CrizzyStudioДевушка в экспедиции
Девушка в экспедиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / CrizzyStudio
Девушка в экспедиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная группа ученых в Анголе обнаружила десятки, вероятно, ранее неизвестных науке видов животных.
  • Среди находок — флуоресцентный паук, светящийся синим под ультрафиолетом, паук, мимикрирующий под божью коровку, и бронированный сверчок.
  • Экспедиция Cassai Life Atlas прошла в феврале на высокогорном плато Лисима и была организована исследователями проекта Wilderness Project.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международная группа ученых в рамках экспедиции в Анголу обнаружила десятки, вероятно, ранее не известных науке видов животных, включая флуоресцентного паука, светящегося синим цветом под ультрафиолетом, еще одного паука, мимикрирующего под божью коровку, и бронированного сверчка, сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу экспедиции Роба Тейлора.
"(Участники - ред.) экспедиции в восточную часть Анголы в среду объявили, что они обнаружили десятки, вероятно, неизвестных науке видов", - говорится в сообщении канала.
По данным телеканала, ученые исследовали высокогорное плато Лисима - край болот, лугов и лесов, который остается малоизученным по причине труднопроходимого рельефа, а в недавнем прошлом - 27-летней гражданской войны. Нынешняя экспедиция под названием Cassai Life Atlas прошла в феврале, ее организовали исследователи проекта Wilderness Project, добавил канал.
"Один из самых завораживающих потенциально новых видов - увенчанный паук-бокоход, который светится синим под ультрафиолетовым излучением по еще не установленным учеными причинам", - отметил телеканал.
По сведениям канала, ученые также обнаружили паука-кругопряда из рода Eresus, который мимикрирует под ядовитую разновидность божьей коровки и таким образом защищается от хищников. Еще одним новым видом стал бронированный сверчок, который, подобно своим родственникам, вероятно, умеет пускать себе кровь или гемолимфу, отпугивая хищников, подчеркнул телеканал.
Как подсчитал канал, участники экспедиции нашли восемь неизвестных науке видов стрекоз и столько же мотыльков, три новых вида кузнечиков и их родственников. По словам Тейлора, публикация результатов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
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