В НАСА объявили о завершении миссии на орбите Марса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миссия MAVEN на орбите Марса завершается, так как станция больше не способна выполнять свою работу.
- Последний сигнал от космического аппарата MAVEN был получен 6 декабря прошлого года, после чего связь оборвалась.
- Комиссия НАСА определила, что космический аппарат MAVEN не подлежит восстановлению.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что миссия на орбите Марса MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) завершается, поскольку станция, с которой была потеряна связь, более не способна выполнять свою работу.
Там отметили, что в последний раз сигнал космического аппарата был получен 6 декабря прошлого года, после чего связь неожиданно оборвалась. В декабре 2025 года НАСА сообщало, что пытается восстановить связь с исследующей атмосферу "красной планеты" станцией.
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"Последний раз связь с космическим аппаратом была зафиксирована 6 декабря, когда после прохождения за "красной планетой" произошла неожиданная потеря сигнала... После выхода космического аппарата из-за Марса сеть дальней космической связи НАСА не зафиксировала сигнала... В феврале агентство созвало комиссию по анализу аномалий для оценки усилий по восстановлению и вероятного текущего состояния космического аппарата. Комиссия определила, что космический аппарат MAVEN не подлежит восстановлению и больше не способен выполнять свою научную и ретрансляционную миссию, что согласуется с выводами команды миссии", - отметило НАСА.
В НАСА уточнили, что все еще расследуют причину потери связи со станцией, окончательный отчет об аномалии будет представлен позднее в этом году.
Запущенная в ноябре 2013 года миссия MAVEN исследовала верхние слои атмосферы Марса, ионосферу и их взаимодействие с Солнцем, чтобы выяснить, почему марсианская атмосфера уходит в космос; понимание процесса даст НАСА представление об истории атмосферы "красной планеты", ее климата, наличия на ней воды и возможности поддержания жизни.