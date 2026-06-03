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В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram - РИА Новости, 03.06.2026
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08:30 03.06.2026 (обновлено: 11:02 03.06.2026)
В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram

МВД: официальные аккаунты Telegram не предлагают добавить их в контакты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса "был(а) недавно", не предлагают добавить их в контакты или заблокировать.
  • Мошенники похищают Telegram-аккаунты через фейковые уведомления об удалении.
  • Подозрительные признаки фейкового аккаунта включают недавнюю дату создания и неожиданную страну регистрации.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Киберполицейские перечислили несколько признаков, которые позволяют отличить официальные сервисные аккаунты Telegram от фейковых.
"Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса "был(а) недавно", не предлагают добавить их в контакты или заблокировать", — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
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Там пояснили, что мошенники продолжают похищать Telegram-аккаунты через фейковые уведомления. Так, жертве приходит сообщение якобы от администрации мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно "отменить процедуру". Пользователь переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту.
Опознать мошенников поможет и такая информация, как дата создания и страна регистрации аккаунта, добавили киберполицейские. Если "официальный представитель Telegram" зарегистрирован лишь в 2024-2025-м или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности.
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