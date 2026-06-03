В Подмосковье задержали мошенников, похитивших у жителя 3 миллиона рублей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые похитили около 3 миллионов рублей у жителя Домодедово под предлогом возвращения родственника из плена, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По предварительным данным, злоумышленники, зная, что у жертвы в зоне спецоперации пропал отец, сообщили потерпевшему, что могут помочь в поиске родственника, однако для этого необходимо заплатить деньги. Чтобы аферистов нельзя было узнать по голосу, они общались только через сообщения, представлялись высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых ведомств.