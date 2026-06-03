В Подмосковье задержали мошенников, похитивших у жителя 3 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве, которые похитили около 3 миллионов рублей у жителя Домодедово.
- Злоумышленники обманули мужчину, сообщив ему, что могут помочь в поиске его отца, якобы пропавшего в зоне спецоперации, и выманили деньги под предлогом возвращения родственника из плена.
- По данному факту возбуждено уголовное дело, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые похитили около 3 миллионов рублей у жителя Домодедово под предлогом возвращения родственника из плена, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово задержали двоих уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 42 и 44 лет, подозреваемых в мошенничестве", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленники, зная, что у жертвы в зоне спецоперации пропал отец, сообщили потерпевшему, что могут помочь в поиске родственника, однако для этого необходимо заплатить деньги. Чтобы аферистов нельзя было узнать по голосу, они общались только через сообщения, представлялись высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых ведомств.
Согласившись на условия, мужчина перевел аферистами 1,3 миллиона рублей.
"Позже мошенники сообщили, что пропавший родственник находится в плену у ВСУ. Чтобы его вернуть, требуется дополнительная плата за содействие спецслужб. Потерпевший выполнил требование и передал в городской округ Домодедово неизвестному еще 1,5 миллиона. Позже мужчина догадался об обмане и обратился в полицию", - уточнила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники проводят дополнительные мероприятия для установление соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.