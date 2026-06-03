Четырех человек удалили с ЕГЭ в первый день, сообщил глава Рособрнадзора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первый день основного периода ЕГЭ-2026 были удалены четыре человека.
- Один участник был удален за использование средств связи, трое — за использование шпаргалок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Четыре человека были удалены с экзамена в первый день основного периода ЕГЭ-2026, заявил РИА Новости в ходе ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На текущий момент у нас есть информация по четырем удаленным участникам экзамена. Один был удален за использование средств связи, и три человека были удалены за использование шпаргалок", - сказал Музаев.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.