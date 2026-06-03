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Четырех человек удалили с ЕГЭ в первый день, сообщил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 03.06.2026
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12:32 03.06.2026
Четырех человек удалили с ЕГЭ в первый день, сообщил глава Рособрнадзора

Музаев: четыре человека были удалены с ЕГЭ-2026 в первый день

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первый день основного периода ЕГЭ-2026 были удалены четыре человека.
  • Один участник был удален за использование средств связи, трое — за использование шпаргалок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Четыре человека были удалены с экзамена в первый день основного периода ЕГЭ-2026, заявил РИА Новости в ходе ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На текущий момент у нас есть информация по четырем удаленным участникам экзамена. Один был удален за использование средств связи, и три человека были удалены за использование шпаргалок", - сказал Музаев.
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ОбществоАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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