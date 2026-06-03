Российские корпорации усиливают поддержку МСП на базе Премии GIA

На полях Петербургского международного экономического форума 2026 российская платформа GenerationS объявила о нововведениях в федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award 2026. Ключевой акцент нового сезона — усиление роли малых технологических компаний (МТК) и выстраивание системной кооперации между крупными корпорациями и российскими стартапами. Экосистему господдержки малых инноваций в России обеспечивает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" , предлагающий субъектам МСП комплексные меры помощи на каждом этапе развития. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Экосистема кооперации

Как отметили на сессии "Новые возможности для МСП: инновационная цепочка и рост через биржу", премия GIA становится полноценным "лифтом" для МСП. Малые технологические компании (МТК) получают доступ к корпоративным заказчикам, пилотам и долгосрочным партнерствам.

"Премия GIA 2026 — не просто признание лучших, а полноценная экосистема долгосрочной кооперации. В рамках новой модели сотрудничества корпорации интегрируют готовые инновационные решения под собственные технологические задачи, технологические стартапы (МТК) обретают первых крупных заказчиков и возможность выхода на промышленные масштабы, а регионы — уникальный инструмент для оценки эффективности работы своей инновационной инфраструктуры", – сказала директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

По ее словам, ключевая задача премии в 2026 году — сформировать коммуникацию между участниками всей экосистемы для совместной генерации знаний, создания технологий и их внедрения. При этом особое внимание уделяется вовлечению представителей малого и среднего предпринимательства. По мнению эксперта, только объединение усилий всех участников на одной площадке позволит реализовать задачи по технологическому лидерству согласно целям нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"

"И малые технологические компании здесь — не просто участники, а драйверы прорывных решений", – отметила Петрова.

МСП как источник инноваций

Российские МТК создают решения в области промпроизводства, новые продукты с использованием интернета вещей, занимаются передовыми исследованиями в сфере медицины и робототехники.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ за 2025 год, в сфере услуг около 10% малых предприятий разрабатывают и внедряют инновации. Опережающее развитие демонстрирует сегмент научных исследований и разработок (ИР) — это малые коммерческие организации, для которых выполнение ИР является основным видом деятельности (46,3%). Далее следуют ИТ-предприятия, занятые разработкой компьютерного программного обеспечения (34,1%) и деятельностью в области информационных технологий (14,8%).

Получить статус МТК можно двумя способами. Первый – попасть в реестр автоматически, если компания ранее получала финансовую помощь от государственных фондов, отвечает требованиям по уровню дохода и имеет необходимые документы. Если такой поддержки не было, предприятие может пройти независимую экспертизу в доверенных центрах, таких как Фонд содействия инновациям, Центр поддержки инжиниринга инноваций, платформы НТИ и Фонд Сколково.

Благодаря участию в реестре МТК получают широкий спектр преимуществ и льгот. Всего им доступно порядка 20 мер поддержки. Это сокращение сроков на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, дополнительные баллы в конкурсах на гранты и налоговые льготы. Налоговые льготы для МТК ввели уже 17 регионов страны.

Номинации GIA 2026

В 2026 году малые технологические компании (МТК) впервые становятся полноправными участниками экосистемы премии наравне с крупным бизнесом. МТК получат реальный шанс на интеграцию своих решений в производственные цепочки лидеров рынка на базе специальных номинаций. Они будут запущены в партнерстве с лидерами транспортной отрасли, финтеха и ритейла.

Победителей выберут в трех основных номинациях: "Внутренняя инновация года", "Инноватор года" и "Коллаборация года".

Номинация "Внутренняя инновация года" посвящена проектам, которые были разработаны и реализованы в рамках организации и принесли значительные улучшения в процессах, продукта или услугах за 2025 год.

Участниками номинации "Инноватор года" могут стать сотрудники, руководители подразделений, топ-менеджеры организаций, которые своими идеями и инициативами вдохновляют коллег, продвигают инновационные проекты и помогают компании достигать новых высот.

В "Коллаборации года" участвуют инновационные проекты, сформированные в ходе сотрудничества корпорации и стартапа или вуза.

Появились и новые номинации, в том числе "Лучшая инновационная экосистема", которая оценивает технопарки и ОЭЗ. А совместные номинации с МФТИ "Лучший стартап ПУТП" и "Кузница технологических кадров" определят лучшие студенческие проекты страны и вузы.

Амбассадоры инноваций

Кроме того, в 2026 году в рамках премии введен перечень "Амбассадоров инноваций" — лидеров технологического развития России. Это представители ключевых секторов экономики, научно-исследовательских центров, институтов развития и крупнейших корпораций. Они становятся проводниками для МТК в мир корпоративных инноваций, помогают каждому победителю премии быть услышанным на федеральном уровне.

Например, амбассадоры знакомят победителей с технологическими лидерами России и потенциальными заказчиками. То есть выступают не просто почетными гостями, а активными архитекторами технологической повестки.

Таким образом, GIA 2026 становится платформой для обеспечения технологического лидерства страны, где крупный бизнес, МСП, наука и регионы работают в единой связке. Конкурс создает прочную основу для суверенитета России согласно целям нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" . В итоге каждая научная идея и стартап находят путь к промышленному внедрению и системной корпоративной поддержке.

Как сообщили в пресс-службе платформы GenerationS, для участия в премии необходимо до 7 августа пройти регистрацию, заполнить заявку, отправить анкету по одной или нескольким номинациям. Церемония награждения победителей запланирована на ноябрь-декабрь.