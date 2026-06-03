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В "Москвариуме" пару нутрий поселили в вольер к капибарам - РИА Новости, 03.06.2026
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15:08 03.06.2026
В "Москвариуме" пару нутрий поселили в вольер к капибарам

В вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в "Москвариуме" поселили нутрий

© Фото : Москвариум/TelegramПару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в "Москвариуме"
Пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Москвариум/Telegram
Пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в "Москвариуме"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Москвариуме" пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке.
  • Они уже освоились на экспозиции аквариума: исследуют территорию, плавают в бассейне, знакомятся с соседями.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в столичном "Москвариуме", новые обитатели уже освоились на экспозиции, сообщается в Telegram-канале океанариума.
"В нашей дружной компании пополнение - к капибарам Персику, Искре и Карамельке подселилась пара очаровательных нутрий... Они уже освоились на экспозиции аквариума: исследуют территорию, плавают в бассейне, знакомятся с капибарами и с интересом участвуют в тренировках с нашими специалистами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нутрии - удивительные полуводные грызуны и настоящие мастера плавания. Их перепончатые лапы помогают уверенно двигаться под водой, а густой двухслойный мех остается сухим даже после долгих водных процедур. На суше они могут показаться немного забавными и неуклюжими, но в воде демонстрируют настоящую грацию.
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