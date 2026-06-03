Краткий пересказ от РИА ИИ
- В "Москвариуме" пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке.
- Они уже освоились на экспозиции аквариума: исследуют территорию, плавают в бассейне, знакомятся с соседями.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пару нутрий поселили в вольер к капибарам Персику, Искре и Карамельке в столичном "Москвариуме", новые обитатели уже освоились на экспозиции, сообщается в Telegram-канале океанариума.
"В нашей дружной компании пополнение - к капибарам Персику, Искре и Карамельке подселилась пара очаровательных нутрий... Они уже освоились на экспозиции аквариума: исследуют территорию, плавают в бассейне, знакомятся с капибарами и с интересом участвуют в тренировках с нашими специалистами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нутрии - удивительные полуводные грызуны и настоящие мастера плавания. Их перепончатые лапы помогают уверенно двигаться под водой, а густой двухслойный мех остается сухим даже после долгих водных процедур. На суше они могут показаться немного забавными и неуклюжими, но в воде демонстрируют настоящую грацию.