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В Москве мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой Kia - РИА Новости, 03.06.2026
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23:49 03.06.2026
В Москве мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой Kia

В Москве на Фрунзенской набережной мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой Kia

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Фрунзенской набережной в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла BMW.
  • Водитель мотоцикла пострадал и был госпитализирован.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой марки Kia на Фрунзенской набережной в Москве, его госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"На Фрунзенской набережной водитель автомобиля Kia при повороте налево не предоставил преимущество в движении следовавшему во встречном направлении мотоциклу BMW и совершил с ним столкновение", - говорится в в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован.
Прокуратура Центрального административного округа контролирует ход процессуальной проверки по факту аварии.
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