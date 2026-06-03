В Москве мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой Kia

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Фрунзенской набережной в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла BMW.
- Водитель мотоцикла пострадал и был госпитализирован.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мотоциклист пострадал в аварии с легковушкой марки Kia на Фрунзенской набережной в Москве, его госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
Отмечается, что результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он госпитализирован.
Прокуратура Центрального административного округа контролирует ход процессуальной проверки по факту аварии.