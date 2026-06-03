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В Москве временно запретили купание в зоне отдыха "Тропарево" - РИА Новости, 03.06.2026
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17:50 03.06.2026
В Москве временно запретили купание в зоне отдыха "Тропарево"

В Москве Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗона отдыха Тропарева
Зона отдыха Тропарева - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Зона отдыха Тропарева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вода в зоне отдыха «Тропарево» в Москве не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.
  • Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха и установило знаки о запрете купания.
  • Территория зоны отдыха «Тропарево» может использоваться для других видов досуга, кроме купания.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Тропарево" в Москве временно запрещено, поскольку вода не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема (пруд Теплостанский) зоны отдыха с купанием "Тропарево" не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.
"В настоящее время управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания. В случае получения удовлетворительных результатов исследований и их соответствия нормативам информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.
Ранее Роспотребнадзор признал пригодными девять зон отдыха для купания в Москве, всего к приемке было представлено 11 таких зон.
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