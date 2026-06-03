В Москве временно запретили купание в зоне отдыха "Тропарево"

Краткий пересказ от РИА ИИ Вода в зоне отдыха «Тропарево» в Москве не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха и установило знаки о запрете купания.

Территория зоны отдыха «Тропарево» может использоваться для других видов досуга, кроме купания.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Тропарево" в Москве временно запрещено, поскольку вода не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема (пруд Теплостанский) зоны отдыха с купанием "Тропарево" не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.

"В настоящее время управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания. В случае получения удовлетворительных результатов исследований и их соответствия нормативам информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.