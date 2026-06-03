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В Москве напавшему на сотрудницу МФЦ проведут психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 03.06.2026
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16:27 03.06.2026 (обновлено: 16:35 03.06.2026)
В Москве напавшему на сотрудницу МФЦ проведут психиатрическую экспертизу

В Москве напавшему на сотрудницу МФЦ с ножом проведут психиатрическую экспертизу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина ранил ножом сотрудницу МФЦ на юге Москвы, его задержал охранник и передал полиции.
  • Столичная прокуратура сообщила, что обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчине, который ранил сотрудницу МФЦ на юге Москвы, будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, сообщает столичная прокуратура.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что мужчина ранил ножом сотрудницу МФЦ на юге Москвы, его задержал охранник и передал полиции, пострадавшая госпитализирована. По данному факту столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
"Злоумышленник задержан. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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