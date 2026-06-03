В Москве напавшему на сотрудницу МФЦ проведут психиатрическую экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина ранил ножом сотрудницу МФЦ на юге Москвы, его задержал охранник и передал полиции.
- Столичная прокуратура сообщила, что обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчине, который ранил сотрудницу МФЦ на юге Москвы, будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, сообщает столичная прокуратура.
"Злоумышленник задержан. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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