В Москве на сотрудницу МФЦ напали с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудница МФЦ на юге Москвы подверглась нападению и получила ножевые ранения.
- Охранник задержал злоумышленника и передал его полиции, женщину госпитализировали.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НА юге Москвы мужчина с ножом набросился на сотрудницу МФЦ, сообщил столичный главк МВД.
Инцидент произошел в районе Братеево. Нападавшего задержал охранник, который передал его полицейским. Пострадавшей женщине потребовалась госпитализация.
Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.