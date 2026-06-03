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В Москве на сотрудницу МФЦ напали с ножом - РИА Новости, 03.06.2026
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15:55 03.06.2026 (обновлено: 16:31 03.06.2026)
В Москве на сотрудницу МФЦ напали с ножом

На юге Москвы на сотрудницу МФЦ напали с ножом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница МФЦ на юге Москвы подверглась нападению и получила ножевые ранения.
  • Охранник задержал злоумышленника и передал его полиции, женщину госпитализировали.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НА юге Москвы мужчина с ножом набросился на сотрудницу МФЦ, сообщил столичный главк МВД.
"На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Инцидент произошел в районе Братеево. Нападавшего задержал охранник, который передал его полицейским. Пострадавшей женщине потребовалась госпитализация.
Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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