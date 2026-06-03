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В Москве пьяный мужчина выстрелил в группу подростков - РИА Новости, 03.06.2026
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14:24 03.06.2026
В Москве пьяный мужчина выстрелил в группу подростков

В Москве пьяный мужчина выстрелил в группу подростков, один мальчик пострадал

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По предварительным данным прокуратуры, вечером 2 июня на улице Амурская в Москве пьяный мужчина стрелял в сторону группы подростков, предположительно, из пневматического оружия.
  • В результате стрельбы пострадал мальчик 2010 года рождения, ему потребовалась медицинская помощь.
  • Сотрудники полиции задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел для установления обстоятельств произошедшего, у него изъят предмет, схожий с пистолетом.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина на востоке Москвы стрелял, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы подростков, в результате чего пострадал один мальчик, сообщает прокуратура столицы.
"По предварительным данным, вечером 2 июня на улице Амурская находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1996 года рождения произвел в сторону группы подростков выстрелы, предположительно, из пневматического оружия", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что в результате стрельбы пострадал мальчик 2010 года рождения, ему потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура контролирует ход доследственной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела.
Предварительно установлено, что мужчина сделал замечание компании подростков, находившихся около подъезда жилого дома, после чего между ними произошла словесная перепалка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. Затем мужчина достал, предположительно, пневматический пистолет и выстрелил, попав ребенку в голову.
Сотрудники полиции задержали его по месту жительства и доставили в отдел для установления обстоятельств произошедшего. У него также был изъят предмет, схожий с пистолетом, который направлен на исследование.
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