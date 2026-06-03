В Москве пьяный мужчина выстрелил в группу подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ По предварительным данным прокуратуры, вечером 2 июня на улице Амурская в Москве пьяный мужчина стрелял в сторону группы подростков, предположительно, из пневматического оружия.

В результате стрельбы пострадал мальчик 2010 года рождения, ему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники полиции задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел для установления обстоятельств произошедшего, у него изъят предмет, схожий с пистолетом.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина на востоке Москвы стрелял, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы подростков, в результате чего пострадал один мальчик, сообщает прокуратура столицы.

"По предварительным данным, вечером 2 июня на улице Амурская находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1996 года рождения произвел в сторону группы подростков выстрелы, предположительно, из пневматического оружия", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Отмечается, что в результате стрельбы пострадал мальчик 2010 года рождения, ему потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура контролирует ход доследственной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела.

Предварительно установлено, что мужчина сделал замечание компании подростков, находившихся около подъезда жилого дома, после чего между ними произошла словесная перепалка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. Затем мужчина достал, предположительно, пневматический пистолет и выстрелил, попав ребенку в голову.