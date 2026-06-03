У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

В Москве на переодетых в костюмы животных молодых людей напали с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое мужчин напали с ножом на двух посетителей парка в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы и похитили у них карнавальные маски и аксессуары.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, их задержали на улице Маршала Савицкого.

Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин напали с ножом на двух посетителей парка в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы и похитили у них карнавальные маски и аксессуары, злоумышленники задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Судя по фотографиям, опубликованным на сайте главка, злоумышленники похитили у пострадавших костюмы "фурри" - субкультуры, представители которой одеваются в меховые наряды антропоморфных животных.

© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве © Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве

"Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож", - говорится в сообщении

По информации ведомства, испугавшись, потерпевшие отдали свое имущество, после чего нападавшие скрылись. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их в течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого - ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, у них изъяли нож, а также похищенные вещи.