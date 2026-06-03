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В Москве на переодетых в костюмы животных молодых людей напали с ножом - РИА Новости, 03.06.2026
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12:52 03.06.2026 (обновлено: 12:53 03.06.2026)
В Москве на переодетых в костюмы животных молодых людей напали с ножом

На переодетых в костюмы животных молодых людей напали с ножом в Москве

© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО МосквыУ переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве
У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин напали с ножом на двух посетителей парка в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы и похитили у них карнавальные маски и аксессуары.
  • Злоумышленниками оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, их задержали на улице Маршала Савицкого.
  • Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин напали с ножом на двух посетителей парка в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы и похитили у них карнавальные маски и аксессуары, злоумышленники задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Судя по фотографиям, опубликованным на сайте главка, злоумышленники похитили у пострадавших костюмы "фурри" - субкультуры, представители которой одеваются в меховые наряды антропоморфных животных.
© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО МосквыУ переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве
У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба УВД по ЮЗАО Москвы
У переодетых в животных молодых людей их сверстники отобрали костюмы в парке в Москве
"Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, испугавшись, потерпевшие отдали свое имущество, после чего нападавшие скрылись. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их в течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого - ими оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, у них изъяли нож, а также похищенные вещи.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 (грабеж) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Фигурантам предъявлено обвинение.
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