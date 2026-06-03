Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон

Отдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве. Архивное фото

Отдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля из-за холодной воды в Москве-реке.

Температура воды в Москве-реке составляет плюс 14 градусов и повышается медленно.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Массовый купальный сезон в московском регионе начнется не раньше июля, так как вода в Москве-реке пока слишком холодная, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что температура воды в Москве-реке всего плюс 14 градусов, повышается она медленно.

"Ей еще греться и греться, так как Москва-река проточная, прогреваться будет не очень сильно, если только верхние слои", - отметила Паршина

По ее словам, об открытии полноценного купального сезона для всех граждан говорить рано.