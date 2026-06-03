Вулин надеется, что митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду, что митинг в поддержку властей Сербии, запланированный на конец июня, пройдет мирно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии и экс-глава МО и МВД Александр Вулин в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что запланированный в конце июня крупнейший митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно.
Президент Сербии Александр Вучич ранее анонсировал массовые собрания своих сторонников 26-28 июня и призвал граждан участвовать в них, чтобы узнать о прогрессе страны и о том, что ее ожидает в предстоящие месяцы.
"Я не ожидаю, что сторонники президента или сторонники правящей коалиции сделают что-то агрессивное и надеюсь, что с другой стороны не будут даже рассматривать идею каких-то насильственных действий или чего-то в этом роде. Поэтому я ожидаю, что все пройдет очень мирно", - сказал Вулин.
Студенты и сторонники оппозиции месяцами проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.