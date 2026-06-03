Рейтинг@Mail.ru
Вулин надеется, что митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 03.06.2026
Вулин надеется, что митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно

Вулин выразил надежду, что митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду, что митинг в поддержку властей Сербии, запланированный на конец июня, пройдет мирно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии и экс-глава МО и МВД Александр Вулин в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что запланированный в конце июня крупнейший митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно.
Президент Сербии Александр Вучич ранее анонсировал массовые собрания своих сторонников 26-28 июня и призвал граждан участвовать в них, чтобы узнать о прогрессе страны и о том, что ее ожидает в предстоящие месяцы.
"Я не ожидаю, что сторонники президента или сторонники правящей коалиции сделают что-то агрессивное и надеюсь, что с другой стороны не будут даже рассматривать идею каких-то насильственных действий или чего-то в этом роде. Поэтому я ожидаю, что все пройдет очень мирно", - сказал Вулин.
Студенты и сторонники оппозиции месяцами проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Евросоюз попытается вмешаться в выборы в Сербии, заявил Вулин
03:05
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВулинАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала