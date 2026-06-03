Вулин надеется, что митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии и экс-глава МО и МВД Александр Вулин в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что запланированный в конце июня крупнейший митинг в поддержку властей Сербии пройдет мирно.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.