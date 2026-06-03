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Состояние одного пострадавшего при атаке на автобус в ДНР тяжелое - РИА Новости, 03.06.2026
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15:21 03.06.2026 (обновлено: 15:28 03.06.2026)
Состояние одного пострадавшего при атаке на автобус в ДНР тяжелое

Минздрав: девять пострадавших при атаке на автобус в ДНР находятся в больницах

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке на автобус в ДНР пострадали девять человек, один из них ребенок.
  • Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести, телемедицинские консультации проводятся со специалистами федеральных медицинских центров.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Девять пострадавших при атаке на автобус в ДНР находятся в больницах на лечении, состояние одного тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
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"По уточненным данным, в больницах на лечении находятся девять пострадавших при атаке на автобус в ДНР, в их числе один ребенок. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что телемедицинские консультации проводятся со специалистами федеральных медицинских центров для выработки тактики лечения.
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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