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Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года - РИА Новости, 03.06.2026
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11:34 03.06.2026 (обновлено: 11:40 03.06.2026)
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

Минздрав: заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года.
  • Сейчас в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года, в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
"С 2016 года… служба снизила заболеваемость ВИЧ-инфекций в стране вдвое и привела ее к историческому минимуму. Сегодня в стране живет чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Это меньше миллиона", - сказал Плутницкий в ходе сессии ПМЭФ.
Он добавил, что положительные тенденции непрерывно развиваются, причем с активным участием всех российских территорий. В 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, это на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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