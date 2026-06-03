Краткий пересказ от РИА ИИ Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года.

Сейчас в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года, в России живет чуть более 930 тысяч инфицированных граждан, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

"С 2016 года… служба снизила заболеваемость ВИЧ-инфекций в стране вдвое и привела ее к историческому минимуму. Сегодня в стране живет чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Это меньше миллиона", - сказал Плутницкий в ходе сессии ПМЭФ.

Он добавил, что положительные тенденции непрерывно развиваются, причем с активным участием всех российских территорий. В 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, это на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.