Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
- Десять пострадавших, среди них ребенок, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, получают необходимое лечение.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус "Москва - Симферополь" в ДНР находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
"Десять пострадавших, среди них ребенок, - в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение. По ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно.
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