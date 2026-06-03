Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус "Москва - Симферополь" в ДНР находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.