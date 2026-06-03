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Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице - РИА Новости, 03.06.2026
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Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице

Минздрав: 10 пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР, по предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
  • Десять пострадавших, среди них ребенок, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, получают необходимое лечение.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке ВСУ на автобус "Москва - Симферополь" в ДНР находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
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"Десять пострадавших, среди них ребенок, - в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение. По ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоРоссияДенис ПушилинАлексей КузнецовВооруженные силы Украины
 
 
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