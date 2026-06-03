В МИД выразили обеспокоенность возобновлением ударов США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обеспокоена возобновлением ударов США и Израиля по Ирану.
- Мария Захарова заявила, что подобные действия могут привести к возобновлению масштабного конфликта в зоне Персидского залива.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена возобновлением ударов США и Ирана, которые могут привести к возобновлению масштабного конфликта в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Весьма обеспокоены подобным развитием событий, которое может привести к возобновлению масштабного военно-политического конфликта в зоне Персидского залива, спровоцированного военной агрессией США и Израиля против Ирана", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
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